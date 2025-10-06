Nobel 2025 | si alza il sipario la Medicina inaugura gli annunci
Da oggi, 6 ottobre 2025, riparte il rito laico che ogni anno tiene il mondo con il fiato sospeso: la settimana dei Premi Nobel, con la Medicina ad aprire la sequenza di annunci e, giorno dopo giorno, le altre discipline fino all’Economia. È il momento in cui il merito si trasforma in racconto collettivo, e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il premio si deve al genio eclettico di Alfred Nobel, inventore (della dinamite tra l'altro), imprenditore, scienziato e uomo d'affari svedese, nonché poeta e drammaturgo Vai su Facebook
