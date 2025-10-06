Nobel 2025 per la Medicina premiati Mary E Brunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi i tre scienziati che hanno scoperto le cellule sentinella del sistema immunitario e come controllarlo

«Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario e perché non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni», ha affermato Olle Kämpe, presidente del Comitato per il Nobel. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nobel 2025 per la Medicina, premiati Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, i tre scienziati che hanno scoperto le cellule «sentinella» del sistema immunitario e come controllarlo

