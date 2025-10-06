AGI - Diverse scritte contro i vaccini e contro i medici, definiti "assassini", sono apparse nella notte sulle vetrate della sede dello Spisal dell'Ulss 8 Berica a Vicenza, dove vengono erogate le vaccinazioni. Dura la condanna del governatore Luca Zaia che ha parlato di "un gesto violento contro chi eroga salute". "Le opinioni si possono esprimere liberamente, ma smettono di essere tali quando prendono la forma di minaccia, per diventare una firma d'inciviltà, posta da esagitati che non sanno nemmeno che il vaccino in Veneto non è mai stato obbligatorio - ha poi aggiunto - messaggi violenti e irrispettosi come quelli scritti sulle vetrate dell'Ulss 8 suscitano soltanto sdegno". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - No vax imbrattano un ambulatorio a Vicenza: "Medici assassini"