"Sarebbe un errore demonizzare l'utilizzo di pc e telefono ma devono aggiungere non sottrarre. Non è una sfida ideologica e politica non dobbiamo dividerci sulla garanzia ai nostri figli di una crescita armoniosa". Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, partecipando a Roma alla presentazione del libro di Franco De Masi 'No Smartphone', ha fatto il punto sull'inizio del divieto dell'uso del cellulare in classe, inaugurato col nuovo anno scolastico. "Sono stato in diverse scuole in queste settimane, mi hanno fatto vedere anche concretamente come hanno risolto il problema di dove custodire i cellulari durante ore di lezione; gli studenti hanno collaborato in modo molto maturo, molto responsabile", ha aggiunto Valditara, convinto che "un pò di disintossicazione dal cellulare fa bene". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "No smartphone". Il libro che spiega perché dobbiamo disintossicarci dai device