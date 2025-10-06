No alla guerra | cammino silenzioso e fiaccolata per la pace al rione Sant' Elia

BRINDISI - La comunità di SantElia si riunisce per dire “No alla guerra e sì alla convivenza pacifica”. Venerdì 17 ottobre 2025, dalle ore 18.00, gli abitanti del quartiere si uniranno in una fiaccolata per la pace, iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, e condivisa dalle parrocchie Cristo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

