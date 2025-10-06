nitro torna con il singolo autobiografico storia di un artista

Nitro torna con un nuovo singolo dal titolo Storia di un artista, un viaggio crudo e lucido attraverso le tappe che hanno costruito uno dei rapper più rispettati della scena. Nitro torna con un nuovo singolo che è molto più di una canzone, è la sua vita, raccontata nell’unico modo che conosce: senza filtri. Storia di un artista (Epic Records Italy), in uscita venerdì 10 ottobre, è un viaggio crudo e lucido attraverso le tappe che hanno costruito uno dei rapper più rispettati e autentici della scena italiana. Nel brano, il rapper ripercorre gli inizi, le notti passate a scrivere, gli incontri che lo hanno formato, i riconoscimenti dei grandi nomi del rap e la crescita di Machete, fino al trasferimento a Milano e ai palchi che lo hanno consacrato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

