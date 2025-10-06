Nintendo fa causa da 4,5 milioni di dollari a un moderatore di reddit

La lotta di Nintendo contro la pirateria e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale si intensifica con azioni legali sempre più mirate. Recentemente, l’azienda ha presentato una causa da 4,5 milioni di dollari nei confronti di un moderatore su Reddit, evidenziando un nuovo capitolo nella sua strategia legale contro il fenomeno della pirateria sui titoli per Nintendo Switch. la causa legale contro un moderatore reddit per pirateria. i dettagli della denuncia ufficiale. Il procedimento giudiziario, avviato il 3 ottobre 2025, riguarda James C. Williams, noto come “Archbox” sulla piattaforma Reddit. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nintendo fa causa da 4,5 milioni di dollari a un moderatore di reddit

In questa notizia si parla di: nintendo - causa

Nintendo e la causa su Palworld: cosa c’è da sapere

Palworld di Nintendo: aggiornamenti sulla causa legale sorprendentemente interessanti

Nintendo sotto attacco: aumentano le minacce di boicottaggio dopo l’ultimo aggiornamento sulla causa di Palworld

Nintendo fa causa a un moderatore di Reddit: chiede 4,5 milioni di dollari - X Vai su X

Nintendo prosegue la sua lotta alla pirateria facendo causa questa volta a un moderatore di Reddit accusato di gestire diversi siti con attività illegali e chiedendo un risarcimento milionario. Vai su Facebook

Nintendo fa causa a un moderatore di Reddit per pirateria, e chiede un risarcimento di 4,5 milioni di dollari - E anche stavolta non ci è andata leggera: negli ultimi giorni ha fatto causa al moderatore del subreddit Switch Pi ... Si legge su drcommodore.it

Nintendo fa causa a un moderatore di Reddit: chiesto un risarcimento da 4,5 milioni di dollari - Nintendo chiede 4,5 milioni di dollari a un moderatore di Reddit accusato di diffondere giochi pirata per Switch: il caso scuote la community. Secondo msn.com