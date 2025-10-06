Nintendo Chiede 4,5 Milioni di Dollari a un Moderatore Reddit per la Pirateria su Switch

Nintendo non abbassa la guardia nella sua guerra senza quartiere alla pirateria. L’ultimo capitolo di questa battaglia legale vede come bersaglio James Williams, noto online come Archbox, il moderatore della community Reddit rSwitchPirates. E la posta in gioco è altissima: la casa di Kyoto sta chiedendo ai suoi danni un risarcimento record di 4,5 milioni di dollari. La storia, come riportato da My Nintendo News, segue un copione che inizia a diventare familiare. Nintendo aveva già inviato a Williams delle lettere di cessazione e desistenza, che, secondo l’azienda, l’uomo avrebbe semplicemente ignorato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

