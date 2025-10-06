Ninja Gaiden 4 | lo Story Trailer svela nuovi dettagli su trama e gameplay adrenalinico

Con la pubblicazione dello Story Trailer ufficiale di Ninja Gaiden 4, Team Ninja e PlatinumGames hanno finalmente mostrato nuovi frammenti di trama e sequenze di gameplay del loro ambizioso action game ad alta intensità, in uscita il 21 ottobre su PC, PS5, Xbox Series XS e Game Pass. Ninja Gaiden 4 – Gamerbrain.net Ryu Hayabusa e Yakumo protagonisti di un duello epico. Nel trailer si assiste a un confronto spettacolare tra Ryu Hayabusa e Yakumo, che anticipa i conflitti narrativi e i legami di rivalità e alleanza che accompagneranno l’intera avventura. A commentare i contenuti sono intervenuti Masakazu Hirayama, Director di Team Ninja, e Yuji Nakao, ProducerDirector di PlatinumGames, che hanno svelato le principali linee guida artistiche e tecniche del progetto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Ninja Gaiden 4: lo Story Trailer svela nuovi dettagli su trama e gameplay adrenalinico

