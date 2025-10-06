Lagos Lagoon, in Nigeria, è stata la pista in cui il primo campionato mondiale di motoscafi completamente elettrici ha organizzato il suo primo Gran Premio in Africa. L’evento, di due giorni, della serie E1 ha visto la partecipazione di team che pilotavano motoscafi alimentati a batteria noti come RaceBirds, che scivolano sopra l’acqua per ridurre la resistenza e le emissioni. Il Team Brazil ha ottenuto la sua prima vittoria nella serie 2025 nel secondo giorno di gare di domenica. Lagos è stata la quinta città a ospitare il campionato E1 in questa stagione, dopo le gare di Jeddah, Venezia, Puerto Banus e Ginevra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nigeria, a Lagos la prima gara del mondiale di motoscafi elettrici: le immagini dei bolidi