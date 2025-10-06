Niente social fino ai 15 anni e stop alle pubblicità che coinvolgono minori | arriva in Parlamento il disegno di legge contro i baby influencer

È pronto all’approdo in Parlamento il disegno di legge contro i cosiddetti “ baby influencer ”. L’iniziativa, sostenuta in modo bipartisan da Partito Democratico e Fratelli d’Italia, mira a regolamentare l’attività online dei minori e a contrastare lo “sfruttamento web” dei più piccoli. L’obiettivo è approvarlo entro l’inizio del 2026. Il ddl, a firma di Lavinia Mennuni (FdI), propone un inasprimento delle regole sull’uso dei social network da parte dei minori. Attualmente l’età minima per aprire un account è fissata a 13 anni, con il consenso dei genitori richiesto sotto i 14. La proposta intende “ alzare l’asticella fino ai 15 anni per poter aprire un account” e stabilire che “dai 14 ai 16 anni i ragazzi possano fornire da soli il consenso al trattamento dei dati personali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Niente social fino ai 15 anni e stop alle pubblicità che coinvolgono minori”: arriva in Parlamento il disegno di legge contro i “baby influencer”

