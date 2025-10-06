Niente social fino ai 15 anni | arriva la stretta bipartisan sui baby influencer

Una proposta che sembra mettere d'accordo i principali partiti italiani. Da una parte Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, dall'altra il Partito democratico di Elly Schlein. L'obiettivo comune è la lotta allo "sfruttamento" dei più piccoli sui social. Un disegno di legge bipartisan da far. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: social - fino

GB, chi promuove sui social attraversamenti illegali della Manica rischia fino a 5 anni di carcere

Caro prezzi e nuovi trend, il caso delle spiagge vuote: «Calo fino al 25%» | Lo sfogo social di Gassmann: «Avete esagerato»

“Bambini di 3 anni come operai in catena di montaggio”, esplode la polemica sui social per le scuole aperte fino alle 17.45. “La scuola non è un parcheggio”, protestano i genitori

Niente social fino ai 14 o 15 anni e basta sfruttamento commerciale fino a 18 anni compiuti: si sblocca al Senato la proposta Fdi-Pd. Intanto il Fisco avvia le verifiche sulle star del web Vai su Facebook

Stretta sui baby influencer, niente social fino ai 14 o 15 anni e stop sponsorizzazioni fino a 18 - Stop agli account social, esistenti o nuovi che siano, per chi ha meno di 14 o 15 anni (sulla soglia si è alla limatura finale), pena sanzioni alle piattaforme da parte del Garante ... Si legge su ilmattino.it

Rivoluzione social: stop fino ai 15 anni - Il Parlamento accelera sull’approvazione di una legge bipartisan, sostenuta da Fratelli d’Italia e Partito Democratico, per regolamentare l’attività dei ... ilfattovesuviano.it scrive