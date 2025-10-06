Niente ascensore servizi a metà | a Roma c'è un centro per disabili non accessibile ai disabili
Una vicenda che ha dell'incredibile quella dell'edificio in via Angelo Emo 13: un centro per disabili dove però sono presenti barriere architettoniche che non lo rendono completamente fruibile. Zuccalà (M5s): "Situazione che crea disagio". La Asl Roma 1 replica: "Finora utenti non hanno segnalato criticità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Niente ascensore, servizi a metà: a Roma c’è un centro per disabili non accessibile ai disabili - Una vicenda che ha dell'incredibile quella dell'edificio in via Angelo Emo 13: un centro per disabili dove però sono presenti barriere architettoniche ... Come scrive fanpage.it