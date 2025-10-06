Nicola Caputo non si candiderà alle Regionali
Un lungo post social per spiegare la sua decisione di dimettersi da assessore regionale e per ‘annunciare’ che non si candiderà alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Nicola Caputo mette le cose in chiaro e spiega anche che passeranno alcune settimane prima di definire il suo futuro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Nicola Caputo lascia Matteo Renzi: starebbe per approdare in Forza Italia
Campania Mater, le interviste ai rappresentanti Gal (Gruppi d'Azione Locale) e all'assessore Nicola Caputo | VIDEO
Nicola Caputo lascia la Giunta: “Mi dimetto da Assessore all’Agricoltura della Campania”
Caro Nicola Caputo amico mio ho letto delle tue dimissioni da IV e da Assessore e mi dispiace un sacco. Ti ho conosciuto tanti anni fa' quando eri una bandiera solidissima in #Europa a difesa dell'Italia e del comparto agricolo in particolare. La tua nomina di Vai su Facebook
Regione, si dimette l'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo. “Scelte che non mi rispecchiano” - X Vai su X
Nicola Caputo non si candiderà alle Regionali - L'annuncio dell'ex assessore regionale all'Agricoltura che ribadisce le distanze con il 'campo largo': "I veti e i pregiudizi sono le espressioni più evidenti di una politica che non risolve ma blocca ... Da casertanews.it
Nicola Caputo lascia la Giunta De Luca: “Scelte politiche lontane dai miei valori”. L’ex assessore verso Forza Italia - Le dimissioni di Nicola Caputo segnano una nuova frattura nella Giunta De Luca a poche settimane dalle regionali. Scrive ilgazzettinovesuviano.com