Niccolò Fabi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine 11 novembre 2025

Mancano meno di 20 giorni alla partenza del tour teatrale di Niccolò Fabi che, nei mesi di ottobre e novembre, attraverserà la penisola calcando i palchi dei principali teatri d’Italia con uno spettacolo che si preannuncia intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album, “ Libertà negli occhi ”, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. La tournée farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia per un esclusivo concerto, in programma il prossimo 11 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso, sono in vendita sul circuito Ticketone. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Niccolò Fabi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 11 novembre 2025

In questa notizia si parla di: niccol - fabi

Niccolò Fabi: non vado in tv e non sono di moda ma ai miei concerti si viene per commuoversi https://repubblica.it/venerdi/2025/10/05/news/niccolo_fabi_intervista_tour_nuovo_album-424890562/?rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #IlVenerdì - X Vai su X

In occasione del "mese rosa", Niccolò Fabi sceglie di collaborare con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e pubblica il video di "Nessuna Battaglia". Leggi l'articolo completo su AllMusicItalia.it #LibertàNegliOcchiTour2025 #NiccolòFabi #NessunaBatta Vai su Facebook

Niccolò Fabi in Concerto a al Teatro Arcimboldi: tutte le informazioni - Scopri le date milanesi del “Libertà negli occhi Tour” di Niccolò Fabi al Teatro Arcimboldi l'11 e 12 ottobre 2025. milanolife.it scrive

Niccolò Fabi: non vado in tv e non sono di moda ma ai miei concerti si viene per commuoversi - E lo abbiamo trovato ancora meno divo del solito: «Sul palco voglio essere una silhouette. Come scrive repubblica.it