Mancano meno di 20 giorni alla partenza del tour teatrale di Niccolò Fabi che, nei mesi di ottobre e novembre, attraverserà la penisola calcando i palchi dei principali teatri d’Italia con uno spettacolo che si preannuncia intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album, “ Libertà negli occhi ”, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. La tournée farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia per un esclusivo concerto, in programma il prossimo 11 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso, sono in vendita sul circuito Ticketone. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Niccolò Fabi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 11 novembre 2025