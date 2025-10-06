Niccolò Fabi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine 11 novembre 2025

Mancano meno di 20 giorni alla partenza del tour teatrale di  Niccolò Fabi  che, nei mesi di ottobre e novembre, attraverserà la penisola calcando i palchi dei principali teatri d’Italia con uno spettacolo che si preannuncia intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album, “ Libertà negli occhi ”, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. La tournée farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia per un esclusivo concerto, in programma il prossimo  11 novembre  al  Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I  biglietti  per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso, sono in vendita sul circuito  Ticketone. 🔗 Leggi su Udine20.it

