Niccolò Fabi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine 11 novembre 2025
Mancano meno di 20 giorni alla partenza del tour teatrale di Niccolò Fabi che, nei mesi di ottobre e novembre, attraverserà la penisola calcando i palchi dei principali teatri d’Italia con uno spettacolo che si preannuncia intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album, “ Libertà negli occhi ”, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. La tournée farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia per un esclusivo concerto, in programma il prossimo 11 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso, sono in vendita sul circuito Ticketone. 🔗 Leggi su Udine20.it
In questa notizia si parla di: niccol - fabi
Il racconto e alcune foto dal concerto di Niccolò Fabi al Teatro degli Arcimboldi di Milano. - facebook.com Vai su Facebook
Rock Jazz e dintorni a Torino: Niccolò Fabi e “Una notte per Gaza” https://iltorinese.it/2025/10/12/rock-jazz-e-dintorni-a-torino-niccolo-fabi-e-una-notte-per-gaza/… #torino - X Vai su X
Niccolò Fabi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 11 novembre 2025 - Mancano meno di 20 giorni alla partenza del tour teatrale di Niccolò Fabi che, nei mesi di ottobre e novembre, attraverserà la penisola calcando i palchi dei principali teatri d’Italia con ... Scrive udine20.it
Liberta negli occhi: Niccolò Fabi in scena al Teatro Colosseo - Niccolò Fabi torna a Torino mercoledì 15 ottobre con il nuovo tour teatrale Libertà negli occhi, un concerto intenso e poetico che segna una nuova tappa del suo percorso musicale. Lo riporta mentelocale.it