NFL 2025 week 5 | non ci sono più imbattute! Crollano Eagles e Bills in casa

La quinta settimana della NFL 2025-2026 emette diversi verdetti importanti. In primo luogo uno fondamentale: non ci sono più squadre imbattute. I Philadelphia Eagles, infatti, vengono rimontati in casa dagli ottimi Denver Broncos di questo periodo e crollano proprio nel finale per la prima sconfitta dell’anno. Discorso identico per i Buffalo Bills che, incredibilmente, vengono sorpresi in casa dai New England Patriots in un match nel quale gli errori non sono mancati. Nelle altre sfide, successo importante degli acciaccati San Francisco 49ers nella sfida interna alla NFC West contro i Los Angeles Rams, quindi vittorie per Detroit Lions e Minnesota Vikings nella NFC North, mentre nella AFC continuano le difficoltà dei Baltimore Ravens che, privi di Lamar Jackson, vengono distrutti a domicilio dagli Houston Texans. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it