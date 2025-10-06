Nexi Almaviva e Fabrick | la Bce e l’euro digitale che parla italiano

Lidentita.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Individuati i fornitori del servizio che partirà (Ue permettendo) nel 2027 L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

nexi almaviva e fabrick la bce e l8217euro digitale che parla italiano

© Lidentita.it - Nexi, Almaviva e Fabrick: la Bce e l’euro digitale che parla italiano

In questa notizia si parla di: nexi - almaviva

Euro digitale, la Bce ha scelto Nexi e Almaviva per app e infrastruttura

nexi almaviva fabrick bceEuro digitale, la Bce sceglie i fornitori. Le italiane Almaviva e Fabrick faranno l’app, Nexi lavorerà ai pagamenti offline -  Nexi è in partnership con Giesecke+Devrient per le transazioni offline. milanofinanza.it scrive

nexi almaviva fabrick bceEuro digitale, la Bce ha scelto Almaviva e Fabrick per app e infrastruttura - Tra i protagonisti Nexi e Almaviva, con un contratto da 153 milioni per app e infrastruttura ... Lo riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Nexi Almaviva Fabrick Bce