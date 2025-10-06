Nexi Almaviva e Fabrick | la Bce e l’euro digitale che parla italiano

Individuati i fornitori del servizio che partirà (Ue permettendo) nel 2027 L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nexi, Almaviva e Fabrick: la Bce e l’euro digitale che parla italiano

In questa notizia si parla di: nexi - almaviva

Euro digitale, la Bce ha scelto Nexi e Almaviva per app e infrastruttura

Nexi, Almaviva, Fabrick e non solo: le aziende scelte dalla Bce per l’euro digitale • Almaviva, Fabrick, Nexi e altre aziende europee selezionate dalla Bce svilupperanno le componenti tecnologiche dell’euro digitale, dalla app ai sistemi di sicurezza, p… - X Vai su X

Euro digitale: Italia in prima fila con Almaviva, Fabrick e Nexi https://f.mtr.cool/pwjfswvpbp #Eurodigitale #economymagazine Vai su Facebook

Euro digitale, la Bce sceglie i fornitori. Le italiane Almaviva e Fabrick faranno l’app, Nexi lavorerà ai pagamenti offline - Nexi è in partnership con Giesecke+Devrient per le transazioni offline. milanofinanza.it scrive

Euro digitale, la Bce ha scelto Almaviva e Fabrick per app e infrastruttura - Tra i protagonisti Nexi e Almaviva, con un contratto da 153 milioni per app e infrastruttura ... Lo riporta quifinanza.it