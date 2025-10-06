Neve sull' Everest in salvo gruppo di 350 escursionisti

Un gruppo di 350 turisti bloccati sul versante orientale del monte Everest a causa di una intensa nevicata è "sceso sano e salvo". A riferirlo è il media center della contea Tingri nella prefettura di Shigatse, nella regione autonoma del Tibet in Cina. "Al momento, 350 escursionisti colpiti dalla nevicata sono arrivati sani e salvi al punto di ritrovo nell'insediamento di Qudang e sono in buone condizioni fisiche", ha dichiarato il media center su WeChat. I soccorritori sono anche riusciti a contattare oltre 200 altri escursionisti, che arriveranno gradualmente al punto di ritrovo sotto la guida delle squadre di soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

