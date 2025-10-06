Netta vittoria di Occhiuto in Calabria Pacificheremo la Regione
AGI - “Dedico questa vittoria ai calabresi. Ora pacifichiamo la regione”. Roberto Occhiuto si riconferma presidente della Calabria. Primo governatore uscente a centrare il bis nella storia politica della Regione. La netta vittoria del candidato del centrodestra ed esponente di Forza Italia, si profila già con i primi exit poll e si conferma con le proiezioni. Incolmabile il distacco per Pasquale Tridico. Tanto che lo sfidante del campo largo, appena due ore dopo la chiusura dei seggi, chiama l’avversario ammettendo la sconfitta. Svetta Forza Italia che dalle prime rilevazioni è il primo partito della Calabria. 🔗 Leggi su Agi.it
Calabria, Occhiuto vince le elezioni: le reazioni dopo il successo alle urne - Occhiuto riconfermato alla guida della Regione con un ampio consenso: il centrodestra rafforza la sua leadership in Calabria dopo le ultime elezioni. Secondo notizie.it
Seggi chiusi in Calabria, exit poll: Occhiuto verso una netta vittoria. Tridico staccato di 20 punti - poll mostrano una netta vittoria di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, alle elezioni regionali in Calabria. Segnala msn.com