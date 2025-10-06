Nepal forti piogge e inondazioni | villaggi spazzati via delle acque

Le forti piogge hanno provocato frane e inondazioni devastanti in Nepal, causando la morte di almeno 44 persone. Le immagini girate domenica dall’esercito, nel distretto di Jhapa, mostrano le acque alluvionali che ricoprono vaste aree del territorio e gli abitanti in fase di evacuazione. I media locali hanno riferito che almeno 450 case sono state sommerse. Le principali autostrade sono rimaste chiuse e sabato i voli interni sono stati sospesi a causa della scarsa visibilità. Da venerdì nella regione, che confina con l’India, si sono abbattute forti piogge. Le precipitazioni arrivano alla fine della stagione dei monsoni in Nepal, che in genere termina a metà settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

