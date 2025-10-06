Nepal forti piogge e inondazioni | villaggi spazzati via delle acque
Le forti piogge hanno provocato frane e inondazioni devastanti in Nepal, causando la morte di almeno 44 persone. Le immagini girate domenica dall’esercito, nel distretto di Jhapa, mostrano le acque alluvionali che ricoprono vaste aree del territorio e gli abitanti in fase di evacuazione. I media locali hanno riferito che almeno 450 case sono state sommerse. Le principali autostrade sono rimaste chiuse e sabato i voli interni sono stati sospesi a causa della scarsa visibilità. Da venerdì nella regione, che confina con l’India, si sono abbattute forti piogge. Le precipitazioni arrivano alla fine della stagione dei monsoni in Nepal, che in genere termina a metà settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: nepal - forti
Le forti piogge hanno provocato frane e inondazioni improvvise che hanno bloccato le strade, spazzato via i ponti e ucciso almeno 42 persone da venerdì 3 ottobre, in Nepal, come hanno dichiarato le autorità. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it Vai su Facebook
Le frane causate dalle forti piogge cadute nella notte tra ieri e oggi nella regione di Darjeeling, nel nord-est dell'India, e nella provincia di Koshi, nel Nepal orientale, hanno ucciso almeno 62 persone. #ANSA - X Vai su X
Nepal, forti piogge e inondazioni: villaggi spazzati via delle acque - (LaPresse) Le forti piogge hanno provocato frane e inondazioni devastanti in Nepal, causando la morte di almeno 44 persone. Da stream24.ilsole24ore.com
Piogge in Nepal e India, almeno 62 vittime - Le frane causate dalle forti piogge cadute nella notte tra ieri e oggi nella regione di Darjeeling, nel nord- Lo riporta ansa.it