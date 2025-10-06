Nepal | Bimba di 2 anni venerata come Dea Vergine

Una bambina di due anni in Nepal è stata scelta come nuova “dea vergine” della nazione. Sostituendo una bambina di 11 anni che ha perso lo status divino al raggiungimento della pubertà. Aryatara Shakya, di due anni e otto mesi, è diventata la Kumari, o “Dea vivente”, del Nepal. Dopo che l’hanno selezionata in base a una serie di requisiti rigorosi. La tradizione risale al XVII secolo nella valle di Kathmandu ed è venerata e onorata dal popolo Newari del Nepal. All’inizio della scorsa settimana, martedì 30 settembre, hanno trasportato Aryatara dalla sua casa di famiglia al tempio del palazzo Kumari Ghar durante la festa indù più importante del Nepal, il Dashain. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Nepal: Bimba di 2 anni venerata come ”Dea Vergine”

