Neonati sepolti parla Samuel ex di Chiara Petrolini | Mai accorto di nulla

Si è tenuta oggi - lunedì 6 ottobre - la terza udienza del processo a Chiara Petrolini. Il dibattimento si è svolto presso un'aula in corte d'Assise, a Parma. Nel corso del procedimento, sono state lasciate diverse deposizioni, fra cui quella di Samuel Granelli, l'ex fidanzato della Petrolini. Il giovane è stato ascoltato a chiusura dell'udienza. Granelli è parso visibilmente sconvolto, e ancora incapace di accettare l'enormità dell'orrore che è avvenuto. Alla presenza della stessa Chiara Petrolini, scortata dai carabinieri, il giovane ha ripercorso il suo passato con la ragazza. I due si sono fidanzati intorno ai 1617 anni, poi nel 2022 la loro relazione si è interrotta per un periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

