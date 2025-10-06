Neonati sepolti parla Samuel ex di Chiara Petrolini | Mai accorto di nulla
Si è tenuta oggi - lunedì 6 ottobre - la terza udienza del processo a Chiara Petrolini. Il dibattimento si è svolto presso un'aula in corte d'Assise, a Parma. Nel corso del procedimento, sono state lasciate diverse deposizioni, fra cui quella di Samuel Granelli, l'ex fidanzato della Petrolini. Il giovane è stato ascoltato a chiusura dell'udienza. Granelli è parso visibilmente sconvolto, e ancora incapace di accettare l'enormità dell'orrore che è avvenuto. Alla presenza della stessa Chiara Petrolini, scortata dai carabinieri, il giovane ha ripercorso il suo passato con la ragazza. I due si sono fidanzati intorno ai 1617 anni, poi nel 2022 la loro relazione si è interrotta per un periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Neonati sepolti a Traversetolo, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: "Questo è quello che mi disse" - Oggi, in Corte d'Assise a Parma c'è stata la terza udienza del processo a Chiara Petrolini, la 22enne che seppellì in giardino i suoi due neonati.
Neonati morti, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: «La vedevo senza vestiti e non ho mai sospettato di nulla. Le precauzioni? Non sempre» - La deposizione Samuel Granelli, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo, nel Parmense, accusata dell'omicidio dei due figli neonati, chiude la terza udienza del proces