Neonati sepolti | l' ex fidanzato | Mai accorto di nulla La psicoterapeuta del Racis | Da Chiara un comportamento seriale
Le lacrime di Samuel sono le lacrime di un ragazzo che non riesce a darsi una spiegazione di quello che è successo. Nell'aula della Corte d'Assise di Parma Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini, la coetanea accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino due neonati da lei partoriti, ha raccontato fra le lacrime la sua versione della storia. «Non ho mai avuto la percezione che potesse.
