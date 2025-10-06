Neonati sepolti | l' ex fidanzato | Mai accorto di nulla La psicoterapeuta del Racis | Da Chiara un comportamento seriale

Le lacrime di Samuel sono le lacrime di un ragazzo che non riesce a darsi una spiegazione di quello che è successo. Nell’aula della Corte d’Assise di Parma Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini, la coetanea accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino due neonati da lei partoriti, ha raccontato fra le lacrime la sua versione della storia. «Non ho mai avuto la percezione che potesse. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Neonati sepolti: l'ex fidanzato: "Mai accorto di nulla". La psicoterapeuta del Racis: "Da Chiara un comportamento seriale"

In questa notizia si parla di: neonati - sepolti

Quasi 800 neonati sepolti in una fogna nella casa di suore in Irlanda: «Nati fuori dal matrimonio»

Irlanda, 800 neonati sepolti da suore in fosse comuni: al via gli scavi per trovare i resti

Irlanda, 800 neonati sepolti dalle suore nelle fosse comuni. Al via gli scavi

Neonati sepolti, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: "Mai sospettato fosse incinta" #6ottobre - X Vai su X

Neonati sepolti, le foto in tribunale: Chiara Petrolini e l'ex compagno lasciano l'aula - #Pupiatv Vai su Facebook

Chiara Petrolini e i neonati sepolti in giardino, il fidanzato: «Se avesse voluto avrei tenuto il bimbo anche da solo, non gli avrei fatto fare quella fine» - «Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa ma non mi disse che era suo». Scrive leggo.it

Neonati sepolti a Traversetolo, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: "Questo è quello che mi disse" - Oggi, in Corte d’Assise a Parma c’è stata la terza udienza del processo a Chiara Petrolini, la 22enne che seppellì in giardino i suoi due neonati. Segnala notizie.it