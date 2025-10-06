Neonati sepolti in giardino parla l’ex di Chiara | Mai notato le gravidanze nemmeno quando era nuda

Il racconto dell’ex della 22enne e padre dei neonati sepolti in giardino a Parma: “Gli ultimi giorni non ci sono stati rapporti perché mi aveva detto che aveva il ciclo ma è sempre stata bene, non è mai successo nulla che mi potesse dare dei sospetti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Neonati sepolti, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: "Mai sospettato fosse incinta" #6ottobre - X Vai su X

Neonati sepolti, le foto in tribunale: Chiara Petrolini e l'ex compagno lasciano l'aula - #Pupiatv Vai su Facebook

Chiara Petrolini e i neonati sepolti: il drammatico dettaglio svelato in aula - Nuova udienza sul caso di Chiara Petrolini e dei due neonati sepolti in giardino a Vignale di Traversetolo. Lo riporta newsmondo.it

Neonati sepolti in giardino, l’amico di Chiara Petrolini in aula: “Disse che aveva avuto dubbi” - In aula a Parma anche l’ex fidanzato della ragazza e padre dei due bambini, nel pomeriggio è attesa la sua testimonianza ... Da msn.com