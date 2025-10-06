Neonati sepolti in giardino Chiara Petrolini torna in tribunale per la terza udienza del processo

Parma, 6 ottobre 2025  - Nuova udienza oggi in corte d'Assise a Parma per il  processo a Chiara Petrolini, accusata di aver partorito da sola e ucciso, in meno di un anno e mezzo, i suoi due figli neonati e di averli sepolti nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo. La 22enne è arrivata in tribunale poco dopo le 8.30 condotta da una pattuglia dei carabinieri, è entrata in  tribunale da un ingresso secondario. Nel corso dell'udienza odierna sono previste le deposizioni degli inquirenti che hanno condotto le indagini e del medico del 118 che è intervenuto sul luogo del primo ritrovamento, nell'agosto 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

