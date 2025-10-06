Neonati sepolti in giardino al processo su Chiara Petrolini parlano l’ex e la psicologa Le gravidanze mai scoperte | La seconda l’ha cercata

«Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa, ma non mi disse che era suo ». Samuel Granelli ha raccontato oggi, lunedì 6 ottobre, in Corte d’Assise a Parma il suo dolore e il suo sconcerto. È il padre dei due neonati che Chiara Petrolini, 22 anni, è accusata di aver partorito e poi ucciso e sepolto nel giardino dell’abitazione di famiglia a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. La sua deposizione ha chiuso la terza udienza del processo. Il giovane, legato a Chiara da quando avevano sedici anni, ha spiegato di non aver mai sospettato che la ragazza fosse incinta. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: neonati - sepolti

Quasi 800 neonati sepolti in una fogna nella casa di suore in Irlanda: «Nati fuori dal matrimonio»

Irlanda, 800 neonati sepolti da suore in fosse comuni: al via gli scavi per trovare i resti

Irlanda, 800 neonati sepolti dalle suore nelle fosse comuni. Al via gli scavi

Neonati sepolti, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: "Mai sospettato fosse incinta" #6ottobre - X Vai su X

Neonati sepolti, le foto in tribunale: Chiara Petrolini e l'ex compagno lasciano l'aula - #Pupiatv Vai su Facebook

Chiara Petrolini e i neonati sepolti in giardino, il fidanzato: «Se avesse voluto avrei tenuto il bimbo anche da solo, non gli avrei fatto fare quella fine» - «Chiara mi disse che avevano trovato un bambino nel giardino di casa ma non mi disse che era suo». Segnala leggo.it

Neonati sepolti in giardino, l’amico di Chiara Petrolini in aula: “Disse che aveva avuto dubbi” - In aula a Parma anche l’ex fidanzato della ragazza e padre dei due bambini, nel pomeriggio è attesa la sua testimonianza ... Si legge su msn.com