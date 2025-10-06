Neonati sepolti a Parma la psicologa del Racis su Chiara | Omicidi seriali ha voluto la seconda gravidanza
«Nel caso di Chiara Petrolini i delitti sono casellabili come omicidi ad escalation asimmetrica, c'è stato un aumento del motore criminale non frenabile, un motore che inizia purtroppo già dall’ideazione, quindi già dall’immaginazione nell’autore e va avanti senza possibilità alcuna di esser bloccato, quindi viene compiuto fino alla fine, anzi con una fase successiva di tentativo dell’autore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: neonati - sepolti
Quasi 800 neonati sepolti in una fogna nella casa di suore in Irlanda: «Nati fuori dal matrimonio»
Irlanda, 800 neonati sepolti da suore in fosse comuni: al via gli scavi per trovare i resti
Irlanda, 800 neonati sepolti dalle suore nelle fosse comuni. Al via gli scavi
Neonati sepolti, le foto in tribunale: Chiara Petrolini e l'ex compagno lasciano l'aula - #Pupiatv Vai su Facebook
Processo neonati sepolti: mostrata foto, la Petrolini esce da aula #chiarapetrolini #processo #15settembre - X Vai su X
Neonati sepolti a Parma, la psicologa del Racis su Chiara: “Omicidi seriali, ha voluto la seconda gravidanza” - «Nel caso di Chiara Petrolini i delitti sono casellabili come omicidi ad escalation asimmetrica, c'è stato un aumento del motore criminale non frenabile, un ... Da gazzettadelsud.it
Neonati sepolti a Parma, la psicologa dei carabinieri: “Omicidi seriali, Chiara ha voluto la seconda gravidanza” - Secondo l'esperta del Racis dei carabinieri, la 22enne Chiara "ha agito senza minimamente avere degli scossoni emotivi,” ripetendo la prima tragedia ... Si legge su fanpage.it