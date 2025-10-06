Neonati sepolti a Parma la psicologa dei carabinieri | Omicidi seriali Chiara ha voluto la seconda gravidanza
Secondo l'esperta del Racis dei carabinieri, la 22enne Chiara "ha agito senza minimamente avere degli scossoni emotivi,” ripetendo la prima tragedia a distanza di pochi mesi “come a voler nuovamente ripercorrere una azione che non si può dire impulsiva”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Neonati sepolti, le foto in tribunale: Chiara Petrolini e l'ex compagno lasciano l'aula - #Pupiatv Vai su Facebook
Processo neonati sepolti: mostrata foto, la Petrolini esce da aula #chiarapetrolini #processo #15settembre - X Vai su X
Neonati sepolti, a Parma la terza udienza. La psicologa del Racis: "Omicidi ad escalation" - Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata dell'omicidio dei due figli neonati è arrivata in aula poco prima dell'inizio. Lo riporta msn.com
Neonati sepolti a Parma, la psicologa dei carabinieri: “Omicidi seriali, Chiara ha voluto la seconda gravidanza” - Secondo l'esperta del Racis dei carabinieri, la 22enne Chiara "ha agito senza minimamente avere degli scossoni emotivi,” ripetendo la prima tragedia ... fanpage.it scrive