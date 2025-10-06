Neonati morti la testimonianza dell’ex di Chiara Petrolini | Non avevo idea che fosse incinta

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondamentale anche la testimonianza di un amico dell'imputata. Il giovane ha sostenuto di aver contattato Petrolini dopo il ritrovamento dei due corpicini e di avergli chiesto la sua versione degli eventi: "Mi ha detto che non sapeva cosa fare, c'erano momenti in cui l'avrebbe tenuto e altri no, non voleva precludersi la possibilità di  essere madre ma è andata come è andata",. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

neonati morti la testimonianza dell8217ex di chiara petrolini non avevo idea che fosse incinta

© Ildifforme.it - Neonati morti, la testimonianza dell’ex di Chiara Petrolini: “Non avevo idea che fosse incinta”

In questa notizia si parla di: neonati - morti

Ecuador,12 neonati morti: indagano i Pm

Ecuador, aperta inchiesta su 12 neonati morti in ospedale

Batterio in ospedale a Bolzano, morti due neonati prematuri

neonati morti testimonianza dell8217exNeonati sepolti in giardino, l’amico di Chiara Petrolini in aula: “Disse che aveva avuto dubbi” - In aula a Parma anche l’ex fidanzato della ragazza e padre dei due bambini, nel pomeriggio è attesa la sua testimonianza ... msn.com scrive

Neonati uccisi e sepolti in giardino, la psicoterapeuta: "Chiara Petrolini ha cercato la seconda gravidanza" - Secondo il colonnello Anna Bonifazi, la 22enne avrebbe agito con serialità nella commissione dei due omicidi. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Neonati Morti Testimonianza Dell8217ex