Neonati morti la testimonianza dell’ex di Chiara Petrolini | Non avevo idea che fosse incinta

Fondamentale anche la testimonianza di un amico dell'imputata. Il giovane ha sostenuto di aver contattato Petrolini dopo il ritrovamento dei due corpicini e di avergli chiesto la sua versione degli eventi: "Mi ha detto che non sapeva cosa fare, c'erano momenti in cui l'avrebbe tenuto e altri no, non voleva precludersi la possibilità di essere madre ma è andata come è andata",. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Neonati morti, la testimonianza dell’ex di Chiara Petrolini: “Non avevo idea che fosse incinta”

In questa notizia si parla di: neonati - morti

Ecuador,12 neonati morti: indagano i Pm

Ecuador, aperta inchiesta su 12 neonati morti in ospedale

Batterio in ospedale a Bolzano, morti due neonati prematuri

Neonati morti, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: «Non ho mai sospettato fosse incinta. I contraccettivi? Li usavo raramente» - X Vai su X

Caso Bolzano: due neonati morti per infezione da Serratia marcescens Le indagini hanno individuato la contaminazione nel dispenser del detergente per biberon, utilizzato in terapia intensiva neonatale. La Procura ha incaricato consulenti di medicina legale Vai su Facebook

Neonati sepolti in giardino, l’amico di Chiara Petrolini in aula: “Disse che aveva avuto dubbi” - In aula a Parma anche l’ex fidanzato della ragazza e padre dei due bambini, nel pomeriggio è attesa la sua testimonianza ... msn.com scrive

Neonati uccisi e sepolti in giardino, la psicoterapeuta: "Chiara Petrolini ha cercato la seconda gravidanza" - Secondo il colonnello Anna Bonifazi, la 22enne avrebbe agito con serialità nella commissione dei due omicidi. Come scrive today.it