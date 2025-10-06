Neonata di due giorni in pericolo di vita | volo d' urgenza al Gaslini e corsa contro il tempo

Intorno alle ore 19:30 di lunedì 6 ottobre 2025 si è concluso un volo sanitario d'urgenza effettuato con un velivolo G650 dell'Aeronautica Militare. Una neonata di appena due giorni è stata trasferita da Alghero a Genova per essere affidata alle cure dell'ospedale Gaslini.

