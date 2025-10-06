Nelle città del Nord si parte dal 15 ottobre
C ’è un momento dell’anno in cui l’autunno, oltre alle foglie che cadono, diventa una realtà più concreta, fatta di temperature che scendono, di mattine più fresche, di coperte più pesanti. Quest’anno, poi, il cambio di stagione è arrivato in modo più brusco del solito: dopo un settembre anomalo, con giornate quasi estive, l’aria fredda è arrivata tutta insieme, portandoci a fare la domanda tormentone più “domestica” di tutte: quando si possono accendere i termosifoni? Freddo polare in Nord Europa, in Svezia -43 gradi: mai così da 25 anni X Termosifoni, si riparte: a breve torneranno caldi. In Italia non esiste una data unica per tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
