Nella Tuscia gli autobus Cotral saranno sempre più a due piani

Viterbotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati ormai 10 anni da quando Cotral ha deciso di affidarsi ai bus a due piani, una scelta che ha riguardato inizialmente la città di Subiaco per poi espandersi a tutta la Regione. Era il 2016 e oggi è stato confermato come il futuro dell’azienda di trasporti sarà sempre più dominato da. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: tuscia - autobus

