Nella seconda puntata della terza stagione stasera su Rai 1 la consulente della polizia di Genova deve prendere la decisione più importante della sua vita

Blanca continua a piacere al pubblico. La scorsa settimana la prima puntata della terza stagione ha tenuto davanti alla tv 3,8 milioni di telespettatori. Merito forse dell'effetto sorpresa del test di gravidanza positivo? Ebbene sì, la consulente della polizia di Genova è incinta. Non di Liguori, ma di Domenico, la new entry della nuova serie. Stasera (su Rai 1 alle 21.30) i telespettatori scopriranno la decisione di Blanca: terrà il bambino o la bambina che porta in grembo? Nel frattempo deve risolvere il caso dell'assassinio della figlia di un'armatore, uccisa con un fermacarte.

