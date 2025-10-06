Nella legge di bilancio potrebbe esserci un taglio dell’Irpef per il ceto medio

La legge di bilancio 2026 prevede un nuovo aiuto fiscale che non si fermerà ai redditi fino a cinquantamila euro, ma interesserà anche fasce più alte, spegnendosi solo a livelli ritenuti lontani dal ceto medio. Come riporta il Sole 24 Ore, l’aliquota Irpef ridotta di due punti permetterà un risparmio massimo di quattrocentoquaranta euro all’anno per chi supera i cinquantamila euro di reddito lordo. Per evitare che il beneficio finisca nelle tasche dei redditi più elevati, sarà introdotto un meccanismo di sterilizzazione, simile a quello che nel 2024 aveva già ridotto di duecentosessanta euro le detrazioni sopra i cinquantamila euro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

