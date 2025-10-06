Nel Sannio le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci

Tempo di lettura: 2 minuti È ‘ 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam ’ il titolo della nuova serie Rai che verrà girata anche in provincia di Benevento, in particolare a Melizzano, dove le riprese sono previste nelle prossime settimane. Diretta da Carlo Carlei e prodotta da Rai Fiction con Bim Produzione, la serie è in fase di lavorazione dal 1 ottobre scorso, con un set itinerante tra Sardegna e Campania, e sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 in tre appuntamenti da due episodi ciascuno. Ambientata nei primi anni ’90, la fiction in sei puntate racconta la drammatica vicenda del piccolo Farouk Kassam, rapito nel 1992 a Porto Cervo da una banda di criminali sardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nel Sannio le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci

