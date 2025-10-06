È NATA A BUCCINO, nel Salernitano, la prima batteria termica a sabbia fluidizzata realizzata in Italia, tra le prime al mondo a essere applicate a un contesto industriale. È il cuore dell’impianto Mgtes–Magaldi Green Thermal Energy Storage, sviluppato da Magaldi Group in collaborazione con Enel e da poco inaugurato nell’area industriale della cittadina campana. Con una capacità di 7,5 MWh, il sistema consente di ridurre il consumo di gas naturale, flessibilizzare la rete elettrica e abbattere oltre 500 tonnellate di CO2 l’anno, un passo concreto verso la transizione energetica. Grazie a questa innovazione, l’azienda alimentare I. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel Salernitano la prima batteria termica a sabbia fluidizzata