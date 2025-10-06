Nel primo giorno della sua pubblicazione The Life Of A Showgirl di Taylor Swift diventa l’album più ascoltato su Spotify e supera i 2 milioni e mezzo di copie vendute
The Life Of A Showgirl comincia la sua marcia trionfale: il nuovo album di Taylor Swift si è già imposto su Spotify nelle classifiche con 2,7 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore dalla sua uscita. Il dodicesimo lavoro in studio della popstar è stato pubblicato venerdì 3 ottobre, a distanza di un anno da The Tortured Poets Department, e ha fatto sentire il suo impatto nel mondo musicale in men che non si dica. Secondo quanto riportato da Billboard, l’album ha venduto 2,7 milioni di copie negli Stati Uniti, dato elaborato sia su acquisti fisici che digitali nel primo giorno di uscita. Questo dato sorprendete rende già la settimana che si concluderà l’11 ottobre (con l’annuncio della chart il giorno successivo, ndr) quella con il maggior numero di vendite nella carriera della Swift dopo un solo giorno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
