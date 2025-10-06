Nel nascondiglio ricavato dalla porta blindata cocaina e pistola Arrestato | aveva da poco lasciato il carcere

Lecceprima.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Carabinieri smantellano nascondiglio di droga e trovano una pistola in casa di un uomo leccese: aveva da poco lasciato il carcere. Nuovi guai per Alessandro Sariconi, 47enne noto alle cronache locali per reati simili. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

nascondiglio ricavato porta blindataLecce, nasconde cocaina e una pistola nel vano della porta blindata: arrestato 47enne - Operazione in casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine: sequestrati 135 grammi di droga e un’arma calibro 22 Magnum ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

