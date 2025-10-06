Nel nascondiglio ricavato dalla porta blindata cocaina e pistola Arrestato | aveva da poco lasciato il carcere
LECCE – Carabinieri smantellano nascondiglio di droga e trovano una pistola in casa di un uomo leccese: aveva da poco lasciato il carcere. Nuovi guai per Alessandro Sariconi, 47enne noto alle cronache locali per reati simili. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
