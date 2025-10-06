Nel Mese della Prevenzione Dentale la natura torna protagonista Dai rimedi naturali alla ricerca scientifica una nuova alleanza per prendersi cura del sorriso e della salute di ogni giorno

Iodonna.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a salute orale è parte integrante del benessere generale. Non si tratta solo di estetica o di un bel sorriso, ma di un equilibrio che coinvolge tutto l’organismo. A ricordarlo, ogni ottobre, è il Mese della Prevenzione Dentale, appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sull’igiene orale e sulla prevenzione delle patologie del cavo orale. Ne abbiamo parlato con il  Dottor Nunzio Tagliavia, Odontoiatra e Medico Estetico, socio dell’ Istituto Agorà   di Milano  e membro di  Miodottor e. L’esperto spiega come la prevenzione, affiancata da alcuni rimedi naturali validati scientificamente, possa contribuire a mantenere una bocca sana e funzionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

nel mese della prevenzione dentale la natura torna protagonista dai rimedi naturali alla ricerca scientifica una nuova alleanza per prendersi cura del sorriso e della salute di ogni giorno

© Iodonna.it - Nel Mese della Prevenzione Dentale, la natura torna protagonista. Dai rimedi naturali alla ricerca scientifica, una nuova alleanza per prendersi cura del sorriso e della salute di ogni giorno

In questa notizia si parla di: mese - prevenzione

La prevenzione non va in vacanza: a Palermo mammografie gratis per tutto il mese di agosto

Settembre è il mese della “prevenzione fiscale” del Caf Acli di Arezzo

Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita

Al via il 45° Mese della Prevenzione Dentale - Ad ottobre torna la più longeva e radicata iniziativa in Italia nell’ambito della prevenzione della salute orale, nata dall’impegno congiunto di Mentadent e ANDI ... Come scrive odontoiatria33.it

Mese della prevenzione dentale, 1 italiano su 3 non si sente sicuro della propria forza gengivale - Invecchiamento gengivale e forza masticatoria, infatti, sono molto più di una questione puramente funzionale: è un indicatore concreto dello stato di salute delle gengive e, nei soggetti con parodonti ... Segnala oltrefreepress.com

Cerca Video su questo argomento: Mese Prevenzione Dentale Natura