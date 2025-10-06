Nel Mese della Prevenzione Dentale la natura torna protagonista Dai rimedi naturali alla ricerca scientifica una nuova alleanza per prendersi cura del sorriso e della salute di ogni giorno
L a salute orale è parte integrante del benessere generale. Non si tratta solo di estetica o di un bel sorriso, ma di un equilibrio che coinvolge tutto l’organismo. A ricordarlo, ogni ottobre, è il Mese della Prevenzione Dentale, appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sull’igiene orale e sulla prevenzione delle patologie del cavo orale. Ne abbiamo parlato con il Dottor Nunzio Tagliavia, Odontoiatra e Medico Estetico, socio dell’ Istituto Agorà di Milano e membro di Miodottor e. L’esperto spiega come la prevenzione, affiancata da alcuni rimedi naturali validati scientificamente, possa contribuire a mantenere una bocca sana e funzionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
