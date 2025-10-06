Nel Lazio voucher sportivi da 500 euro | Isee e requisiti

Fiumicino, 6 ottobre 2025 – Adesso è possibile attivare gli oltre 27mila voucher sport da 500 euro l’uno rivolti ad altrettante famiglie risultate idonee fin dal primo momento, ma per i quali inizialmente non era stato possibile concedere il beneficio per esaurimento delle risorse disponibili. L’ulteriore finanziamento di 14 milioni di euro, voluto dalla Regione Lazio, ha consentito di far scorrere la graduatoria permettendo a tutti gli idonei di ritirare il voucher. Sono quindi ora oltre 47.000 in tutto le famiglie che beneficiano del buono da 500 euro, grazie a uno stanziamento complessivo di 24 milioni di euro, reso possibile con i Fondi FSE+, che si aggiunge ai 10 milioni già previsti inizialmente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it