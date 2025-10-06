Nel circuito si adatta la velocità dei campi per far vincere sempre Sinner e Alcaraz? I dati smentiscono Zverev e Federer

Il tennis è uno dei pochi sport individuali che si gioca su più superfici, ognuna con caratteristiche uniche: la terra battuta con i suoi rimbalzi alti e scambi infiniti, l’ erba con velocità e gli ace, il cemento come terreno “neutro” che domina oltre il 60% del calendario. Questa varietà ha sempre reso speciale il gioco, costringendo i campioni ad adattarsi tatticamente e fisicamente. Ma il dibattito sull’omogeneizzazione dei campi è tornato attuale. A Shanghai Alexander Zverev, reduce dalla vittoria all’esordio contro il francese Valentin Royer, ha criticato apertamente le condizioni di gioco: “Odio quando la velocità dei campi è la stessa ovunque. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

