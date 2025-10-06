Nei primi 8 mesi del 2025 i morti sul lavoro sono stati 674 Aumento dell’8,8% delle vittime in itinere

Sono state 674, nei primi otto mesi del 2025, le denunce di infortunio mortale presentate all’ Inail al netto degli studenti, a cui la tutela assicurativa è stata estesa dal 2023. Dai dati emerge che, da un lato, le denunce di infortuni mortali sul posto di lavoro sono leggermente scese: 488 lavoratori hanno perso la vita, 15 in meno rispetto alle 503 morti registrate nello stesso periodo del 2024. Dall’altro lato, però, aumentano gli incidenti mortali in itinere, nel tragitto casa-lavoro. Questa tipologia di infortuni sale dell’ 8,8%. Parliamo infatti di 186 casi, 15 in più rispetto ai 171 registrati nel 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

