Ormai ci ha fatto il callo, ogni sei mesi una visita. "Vedo le immagini scorrere sulle telecamere e telefono, chiamo i carabinieri. Poi mi vesto e vado anche io. Quei ’signori’ sono di casa", scherza Luigi Ricci Frabattista, imprenditore agricolo, una vita dedicata all’azienda che produce e vende funghi dal nord al sud dell’Italia. Ma a scherzare non riesce poi tanto. Campagne di Ripapersico, comune di Portomaggiore. Ricci e Giovetti, si legge sull’insegna lungo la statale. L’idea è partita negli anni ‘60, pioniere il padre Bartolomeo Ricci Frabattista. E’ da 20 anni nel mirino delle bande dei trattori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nei campi predoni senza freni. Azienda di funghi, oltre 15 furti: "Tir e trattori per 500mila euro"