Negoziati per Gaza a Sharm Trump | Dialogo proficuo con Hamas

Quifinanza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è grande attesa per i negoziati di pace per Gaza a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Donald Trump ha commentato su Truth che le discussioni del weekend con Hamas e con i Paesi del mondo arabo sono state molto positive. In settimana, secondo le parole del presidente degli Stati Uniti, si dovrebbe concludere la prima fase del piano di pace attraverso la liberazione degli ostaggi israeliani e la fine dei bombardamenti sulla popolazione civile nella Striscia di Gaza. I negoziati si terranno a partire da lunedì 6 ottobre tra le parti interessate, ovvero Hamas e Israele. Il primo ha annunciato l’arrivo della sua delegazione, guidata da Khalil al-Hayya, in Egitto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

