Negoziati in Egitto sul piano di pace per Gaza
Al via in Egitto i negoziati sul piano di pace per Gaza. La prima fase durerà almeno una settimana dice il presidente americano che fa pressioni su Hamas. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: negoziati - egitto
L’Egitto annuncia che sta lavorando ai negoziati per una tregua a Gaza
«Witkoff verso l’Egitto, domani al via i negoziati per la pace a Gaza» – La diretta
Gaza, il vertice sul futuro della Striscia si terrà in Egitto: Hamas pronto ai negoziati per la pace
#TG2000 - Negoziati in #Egitto sul piano di #pace per #Gaza #6ottobre #Hamas #MedioOriente #Israele #Trump #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #GlobalSumudFlotilla #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Oggi i negoziati in #Egitto sul piano di pace di #Trump per #Gaza Vai su Facebook
Mo: Lupi, 'da negoziati in Egitto prospettiva di pace, ora mettere da parte polemiche' - "L’inizio dei negoziati in Egitto apre una concreta prospettiva di pace a Gaza e impegna tutte le forze politiche e le persone responsabili a sostenere il piano americano. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Oggi i negoziati in Egitto sul piano di pace di Trump per Gaza - (askanews) – Una delegazione di Hamas è arrivata domenica in Egitto per partecipare ai negoziati con Israele sul piano di pace promosso dal presidente degli Stati uniti Donald Trump, che ... Come scrive askanews.it