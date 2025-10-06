Negoziati in Egitto sul piano di pace per Gaza

Al via in Egitto i negoziati sul piano di pace per Gaza. La prima fase durerà almeno una settimana dice il presidente americano che fa pressioni su Hamas. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

negoziati in egitto sul piano di pace per gaza

