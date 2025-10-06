Negli ospedali di Verona colloqui psicologici gratuiti per la Giornata mondiale della salute mentale

Veronasera.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, venerdì 10 ottobre, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona aderisce all’open day organizzato dalla Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, ndr), offrendo servizi gratuiti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedali - verona

Aoui di Verona e Sacro Cuore di Negrar tra i "super ospedali" d'Italia

Cerca Video su questo argomento: Ospedali Verona Colloqui Psicologici