Negli ospedali di Verona colloqui psicologici gratuiti per la Giornata mondiale della salute mentale
In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, venerdì 10 ottobre, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona aderisce all’open day organizzato dalla Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, ndr), offrendo servizi gratuiti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
