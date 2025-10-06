Ncis origins stagione 2 | il destino di lala dopo l’incidente e l’impatto su gibbs
approfondimento su “ncis: origins”: trama, personaggi e sviluppi futuri. La serie prequel “NCIS: Origins” si propone di esplorare le prime esperienze di Gibbs con il NIS negli anni ’90, offrendo uno sguardo inedito sulle sue origini professionali e personali. La narrazione, ambientata agli inizi degli anni ’90 e narrata da Gibbs stesso, rivela dettagli finora sconosciuti sulla sua vita prima della serie principale. In questo contesto, l’attenzione si concentra anche sul destino di Lala Dominguez, uno dei personaggi chiave della serie, e sui risvolti sentimentali che coinvolgono Gibbs. trama e sviluppo della seconda stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Vi ricordo che questa sera su Rai2 alle 21:00 circa andrà in onda un nuovo episodio di NCIS, "Vicini di casa". A seguire NCIS: Origins. Buona visione! ~ Ellie ~ Vai su Facebook
#PrimaVisioneAssoluta ? 21.00 "N.C.I.S." St.22 Ep.15 “Rane e alligatori” Un tenente dell’intelligence della Marina, Mozey, viene trovato morto in un vicolo ? 21.50 "N.C.I.S. Origins" St.1 Ep.15 Dalle ceneri” Il corpo di una donna viene trovato carbonizzato n - X Vai su X
NCIS: Origins, Philip Winchester sarà il fratello di Mike Franks nella stagione 2 - La stagione 2 di NCIS: Origins continuerà a esplorare la storia familiare di Mike Franks e il suo rapporto con il fratello maggiore Mason, ora interpretato da Philip Winchester. Scrive comingsoon.it