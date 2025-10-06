Nazionali Juve | 13 bianconeri convocati in giro per il mondo Date partite e impegni | il calendario completo di questa sosta

Nazionali Juve: sono ben 13 i calciatori bianconeri convocati dalle rispettive nazionali. Il calendario completo e tutti gli impegni. Il campionato di Serie A si ferma, ma il calcio internazionale chiama a gran voce i talenti della Juve. Con la sosta per le nazionali, il centro sportivo della Continassa si svuota: sono ben 13 i giocatori della rosa di Igor Tudor che nei prossimi giorni si uniranno ai ritiri delle rispettive selezioni per affrontare una serie di appuntamenti cruciali. Per la maggior parte di loro, l’obiettivo è chiarissimo e prestigioso: conquistare punti pesanti nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

