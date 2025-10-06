Nazionali Juve | 13 bianconeri convocati in giro per il mondo Date partite e impegni | il calendario completo di questa sosta
Nazionali Juve: sono ben 13 i calciatori bianconeri convocati dalle rispettive nazionali. Il calendario completo e tutti gli impegni. Il campionato di Serie A si ferma, ma il calcio internazionale chiama a gran voce i talenti della Juve. Con la sosta per le nazionali, il centro sportivo della Continassa si svuota: sono ben 13 i giocatori della rosa di Igor Tudor che nei prossimi giorni si uniranno ai ritiri delle rispettive selezioni per affrontare una serie di appuntamenti cruciali. Per la maggior parte di loro, l’obiettivo è chiarissimo e prestigioso: conquistare punti pesanti nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: nazionali - juve
Lautaro Inter, il rientro last minute del Toro dalla sosta nazionali: nel mirino il derby d’Italia contro la Juve! La missione
Nazionali Juve: 13 bianconeri convocati in giro per il mondo. Date, partite e impegni: il calendario completo di questa sosta
Continassa Juve: in attesa della fine del mercato e in concomitanza con la pausa per le Nazionali, i bianconeri si concedono del riposo
13 giocatori della #Juventus convocati dalle rispettive nazionali: #Cambiaso, #Locatelli #Thuram #Zhegrova #Azdic #Conceição #McKennie #Vlahovic, #Kostic #Openda #David #Yildiz #Koopmeiners - X Vai su X
Calcio in Pillole. . Juventus-Milan è il prossimo big match prima della sosta nazionali Il confronto formazioni con i tifosi del Milan @melissaaa333 #juventusmilan #perte #tifosi #footballivdeos #CalcioinPillole Vai su Facebook
Juventus, in 13 convocati dalle Nazionali: l'elenco completo e i loro impegni - Sono 13, come si legge sul sito ufficiale della Juventus, i giocatori che nei prossimi giorni si uniranno al ritiro delle varie Nazionali per affrontare le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 ... Segnala ilbianconero.com
Juventus-Milan: i bookie vedono i bianconeri leggermente favoriti. Chi guiderà l'attacco bianconero? Le quote dicono... - La Serie A corre veloce verso la seconda pausa stagionale per le Nazionali ma, prima di lasciar spazio all’Italia di Rino Gattuso, nel weekend è in programma la sesta di campionato ... Secondo msn.com