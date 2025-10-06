Nazionale a Coverciano | in vista Estonia e Israele Anche Kean Nicolussi Caviglia e Piccoli Tensione per la partita di Udine

Si è radunata stasera, 6 ottobre 2025, al Centro Tecnico Federale di Coverciano la Nazionale di Rino Gattuso si ritrova per preparare i due match validi per le qualificazioni mondiali con Estonia e Israele. Tra le novità di questo raduno, prima chiamata in Nazionale per il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia e per l'attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024 L'articolo Nazionale a Coverciano: in vista Estonia e Israele. Anche Kean, Nicolussi Caviglia e Piccoli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Nazionale a Coverciano: in vista Estonia e Israele. Anche Kean, Nicolussi Caviglia e Piccoli. Tensione per la partita di Udine

